Perde il controllo dell’auto e precipita nella scarpata, automobilista ferito

L’incidente è accaduto lungo la provinciale tra Cerro al Volturno ed Acquaviva. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118. All’origine del sinistro l’asfalto reso viscido dalla pioggia

CERRO AL VOLTURNO. Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale Cerro al Volturno-Acquaviva.

La vettura, verosimilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso aderenza ribaltandosi. Il conducente è rimasto ferito nell’impatto, ma grazie agli alberi che hanno attutito il colpo le conseguenze sono state contenute.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aiutato l’uomo ad uscire dall’abitacolo. Quest’ultimo poi è stato preso in carico dai sanitari del 118 che, dopo le prime cure prestate in loco, l’hanno trasportato al Veneziale di Isernia in codice giallo. I vigili del fuoco hanno infine provveduto a riportare l’auto sulla carreggiata.

