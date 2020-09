Coronavirus: tamponi negativi a Civitanova, attesa per i test a Sant’Elena e Monteroduni

Continuano gli accertamenti da parte dell’Asrem a seguito dei casi di positività al Covid che si sono registrati in provincia di Isernia negli ultimi giorni



ISERNIA. Sono diversi negli ultimi giorni i casi di positività al Covid accertati in provincia di Isernia. Per questo l’Asrem ha disposto e sta eseguendo i tamponi dopo aver ricostruito la catena dei contatti.

A Civitanova del Sannio i test sono risultati tutti negativi. Lo ha annunciato su facebook il sindaco Roberta Ciampittiello. Resta dunque uno solo il caso in paese. Ad aver contratto il virus un cittadino rientrato in paese dopo aver trascorso un periodo fuori dal Molise per lavoro. Si è sottoposto al test dopo aver saputo che un suo collega era risultato positivo.

A Sant’Elena Sannita, invece, sono risultati negativi i primi cinque tamponi a cui si sono sottoposti i contatti del cittadino risultato positivo al Covid e legato al cluster Armafer. “Nella giornata odierna, fa sapere il sindaco di Sant’Elena Sannita – ha riferito il sindaco Giuseppe Terriaca al sito santelenasannita.alteravista - verranno effettuati altri tamponi su persone che sono state a minor contatto con il paziente contagiato, ma che comunque non sarebbero state vicine per molto tempo. Quindi, vi sono ottime possibilità che anche per queste persone l’esame dirà che il Covid-19 non le ha infettate”.

Infine, l’ultimo caso – in ordine di tempo – è stato accertato nel corso della giornata di ieri a Monteroduni. “E’ stata messa in atto ogni utile procedura per la tutela dei cittadini –ha assicurato il commissario prefettizio Giuseppina Ferri -. Le procedure in questione sono state attivate secondo precise linee guida Asrem in sintonia con la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Regionale e con i Carabinieri di Monteroduni. Inoltre, è già in essere, una certosina mappatura di tutti coloro i quali hanno avuto a che fare, anche per questioni di lavoro, con il paziente. Tengo a sottolineare che in merito alla evoluzione della vicenda sarà mia premura informare tempestivamente la cittadinanza di qualsiasi eventuale novità si possa presentare sul caso in questione”.

