Isernia, restyling per il centro estetico La Piuma

REDAZIONALE/ L’attività di Ilaria Anna Caranci si sposta da via Laurelli in via Lombardia e diviene ancora più accogliente. LE FOTO

ISERNIA. Cambio locali e cambio look per il Centro Estetico “La Piuma” di Ilaria Anna Caranci.



Dopo ben 6 anni di ‘onorato servizio’ nella sede di via Laurelli a Isernia, il centro si rinnova per migliorare la propria offerta. Ed ecco che l’attività si trasferisce in via Lombardia n. 5 per diventare ancora più accogliente.

Un ambiente moderno, attrezzato e curato nei minimi dettagli, anche di design, è stato allestito per rendere l’esperienza estetica soddisfacente non solo da un punto di vista estetico ma anche un’occasione di relax per la mente.

Nel centro si effettuano servizi di manicure e pedicure, ricostruzione unghie e semipermanente, epilazione laser, filo arabo, trucco e trattamenti specifici viso e corpo.

