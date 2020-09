Lutto a Isernia nel mondo forense: se ne va il magistrato Nicola Moscato

I funerali alle 17 di oggi, 29 settembre, presso la Cattedrale

ISERNIA. Se ne è andato poco dopo la mezzanotte, serenamente, il dottor Nicola Moscato, magistrato in pensione e primo presidente della Corte d’Appello di Campobasso. Il dottor Moscato aveva compiuto 100 anni nel gennaio scorso.

Nato a Napoli il 6 gennaio 1920, Nicola Moscato iniziò la sua carriera presso la Pretura di Isernia, quale uditore giudiziario con funzioni di pretore. Nel 1954 venne trasferito alla Pretura di Napoli e, successivamente, al Tribunale del capoluogo campano, dove fu giudice istruttore penale e poi giudice addetto al settore civile. Vi rimase fino al 1968 quando, magistrato di appello, venne destinato con funzioni di consigliere alla sezione staccata della Corte di Appello napoletana, istituita l’anno precedente a Campobasso. In tale occasione scelse di abitare a Isernia per i legami affettivi che aveva stretto durante la sua iniziale esperienza lavorativa in città, rapporti che nel periodo del suo rientro a Napoli aveva continuato a coltivare e alimentare.

Nella sede campobassana fu dapprima presidente di Sezione e quindi assunse l’incarico di primo Presidente della Corte d’Appello, diventata autonoma nel 1986. Il 6 gennaio 1990 è stato collocato a riposo con il grado di Presidente aggiunto della Suprema Corte di Cassazione. Per i meriti riconosciutigli durante la prestigiosa carriera in magistratura, con decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1990, è stato insignito dell’altissima onorificenza di ‘Cavaliere di Gran Croce - Ordine al Merito della Repubblica Italiana’.

Alla famiglia tutta giungano le condoglianze di tutta la nostra redazione, dell'editore Michele Antenucci e del direttore Pasquale Bartolomeo. I funerali si terranno alle 17 di oggi muovendo dalla casa funeraria D'Agostino alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo.

