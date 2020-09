Scuola e sicurezza sono diritti fondamentali: i sindacati al fianco dei bimbi di Lupara

In piazza la protesta per chiedere l’attivazione del servizio bus per gli alunni che ogni mattina devono raggiungere Casacalenda per seguire le lezioni



LUPARA. Uno scuolabus che gli consenta di raggiungere Casacalenda per seguire le lezioni. Questa la richiesta degli alunni di Lupara e dei loro genitori. E’ protesta in paese e, al fianco di bambini e genitori, si è schierato il Soa.

“Non li lasceremo soli – assicura il sindacato -. Intanto gli studenti continuano a subire e anche oggi niente scuola. I genitori non possono ogni giorno accompagnare i loro figli in auto percorrendo ben 40 chilometri. Si tratta di un diritto che dovrebbe garantire lo Stato, soprattutto quando parliamo di scuola dell'obbligo. I bambini, inoltre, non possono utilizzare un bus di linea, visto che ci sono altri viaggiatori.

Questa è una battaglia di civiltà che dovrebbe coinvolgere tutti, il Molise purtroppo anche questa volta cade in basso. L'istruzione, la sicurezza, la salute – evidenzia infine il Soa - sono diritti imprescindibili e vanno difesi a denti stretti”.

