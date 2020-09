Isernino sul barcone tra i migranti: negativo al tampone, è in quarantena fiduciaria

Si tratta di un imprenditore 40enne originario di Santa Maria del Molise: il puzzle ancora da comporre, ma emergono particolari e indiscrezioni

ISERNIA. Si tratta di un imprenditore di 40 anni, attualmente in quarantena nel comune di residenza, a Santa Maria del Molise. Questa l'identità del molisano sbarcato il 20 settembre scorso a lampedusa, su un gommone, assieme ai migranti. Le indiscrezioni sul caso non sono mancate: dall'ipotesi, improbabile, di un agente dei servizi segreti infiltrato sul gommone per scovare gli scafisti, con il 40enne che dovrebbe avere avuto ragioni molto serie per aver scelto la via ben rischiosa del rientro con un barcone.

L'uomo sarebbe probabilmente rientrato per ‘vie traverse’, evitando quelle più controllate, per presunti problemi legati alle sue aziende. E così, insieme ad un gruppo di migranti, avrebbe iniziato la traversata giungendo il 20 settembre scorso sulle coste siciliane, dove le forze dell’ordine e i sanitari increduli - dopo aver verificato le sue generalità e averlo sottoposto a tampone, negativo - lo avrebbero rilasciato.

Una storia che ha dell’incredibile, della quale si continuerà a parlare per parecchio.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!