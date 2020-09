Scomparso nel nulla dopo una serata trascorsa a Termoli: giallo sulla sorte di un 47enne di Peschici

Non si hanno tracce da 3 giorni di un uomo della provincia di Foggia. Le forze dell’ordine hanno ascoltato per ore la persona che era in sua compagnia al momento della partenza verso il centro molisano

TERMOLI. Si incrocia nella città adriatica il fitto mistero che ruota intorno alla scomparsa, tre giorni fa, di Michele Mastromatteo, classe ’73 di Peschici, che come si apprende dal quotidiano online L’Immediato.net, risulta essere dipendente di un ingrosso di bevande.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’uomo non sarebbe più rientrato nel centro garganico dopo essere partito per una serata in Molise, a Termoli. A casa è ritornato solo l’amico che era in compagnia di Mastromatteo alla partenza.

L’uomo è stato ascoltato per diverso tempo dalle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini. Ansia e preoccupazione tra i familiari dell’uomo e in città.

