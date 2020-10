Coronavirus nelle scuole, Issan in azione per la disinfezione e sanificazione degli ambienti

Redazionale/ La ditta pentra, le cui prestazioni ad oggi sono richieste in tutta Italia, interviene con una tecnica particolarmente efficace anche sulle superfici

ISERNIA. Alla notizia di casi di Covid acclarati o sospetti all’interno delle scuole pentre, la ditta Issan di Isernia, allertata da presidi e dall’amministrazione comunale del capoluogo pentro, è entrata in azione nelle ultime ore per la sanificazione degli ambienti scolastici con una tecnica che non si limita alla purificazione dell’aria, ma che igienizza e disinfetta anche le superfici sulle quali il Covid può attecchire.

Una tecnica efficace e apprezzata anche a livello nazionale, tant’è che i professionisti isernini sono al lavoro anche in Campania, Lazio, Abruzzo, Toscana, Marche e Veneto al fine di garantire il più possibile la sicurezza nei luoghi chiusi.

L’elevato standard di qualità assicura dunque la prestazione erogata da Issan, requisito quanto mai necessario in tempo di pandemia.

