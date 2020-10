Mezzi pesanti interdetti sulla Provinciale 21, è scontro tra la Santa Croce e la Provincia

Secondo l’azienda, l’applicazione ‘sine die’ della chiusura del traffico provocherebbe danni erariali, economici, sociali ed occupazionali di cui l’amministrazione locale non sarebbe pienamente consapevole. Chiesta la sospensione dell'ordinanza che impone il divieto di transito agli autotreni con carico superiore a 18 tonnellate dal 17 ottobre prossimo

ISERNIA. Bloccata la circolazione di autotreni e autoarticolati con portata a pieno carico superiore a 18 tonnellate sulla Strada provinciale 21, nel tratto dall’innesto per Sant’Agapito e Capruccia.

Un provvedimento emesso con ordinanza n. 40 del 9 ottobre scorso dalla Provincia di Isernia, motivato con la necessità di alleggerire i fattori di pressione su una strada, unica esistente per avere accesso ai comuni di Longano e Castelpizzuto, particolarmente deteriorata dal punto di vista infrastrutturale. La decisione, assunta per garantire la sicurezza degli automobilisti e a salvaguardia del patrimonio stradale fino a quando non saranno finanziati dalla Regione e realizzati i necessari lavori di messa in sicurezza, ha indotto l’azienda Santa Croce, esplicitamente richiamata nell’ordinanza provinciale come proprietaria della maggior parte dei mezzi pesanti in transito sulla Provinciale 21, ad adire le vie legali. Chiedendo la sospensiva dell’ordinanza e la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con istanza inviata anche al prefetto di Isernia, Vincenzo Callea.

Unica attività produttiva realmente interessata dal divieto, la Santa Croce srl, con il suo legale rappresentante, ingegner Nicolino Montanaro, ha interessato lo studio legale Di Tonno in quanto per l’attività che esercita – l’imbottigliamento di acque minerali – non può utilizzare altri mezzi se non quelli interdetti. Un lavoro, si precisa nell’istanza di sospensiva, che “riveste un interesse primario nazionale poiché imbottiglia e commercializza un bene primario alimentare tutelato dallo Stato, acclarato anche in occasione dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, ove nel periodo del lockdown l'azienda ha continuato la propria attività produttiva, garantita da appositi Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri”, si legge nell’istanza di sospensione.

La strada interessata, inoltre, costituisce l'unica via di accesso allo stabilimento di imbottigliamento. Non a caso la Santa Croce lamenta di non essere stata inaspettatamente coinvolta in una decisione cruciale e a lungo termine, essendo il provvedimento attuato ‘sine die’. “L’amministrazione provinciale non ha adeguatamente compreso gli effetti di quanto disposto e le conseguenze che ne implica – si legge ancora nell’istanza di sospensione – dal punto di vista erariale, economico, ma anche sociale e occupazionale”. Per non parlare del fatto che la ‘soluzione’ sarebbe anche peggiore: impiegare furgoni e mezzi di peso inferiore alle 18 tonnellate per effettuare il carico e scarico di merci comporterebbe un traffico veicolare quadruplicato rispetto a quello attuale. Senza contare i costi aggiuntivi per l’azienda.

L’ordinanza entrerà in vigore il prossimo 17 ottobre e la Santa Croce, pertanto, chiede alla Provincia di sospenderne gli effetti con decorrenza immediata.

