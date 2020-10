“No alla quarantena”: rivolta nel centro d’accoglienza, denunciati 16 immigrati

Africani e asiatici, si sono barricati all’interno impedendo l’accesso al personale per ore. Necessario l’intervento dei carabinieri

PETACCIATO. Si asserragliano all’interno del centro d’accoglienza, paralizzandone le attività e impedendo l’accesso al personale come forma di protesta contro la quarantena.

Dopo un caso positivo asintomatico riscontrato all’interno della struttura, gli stranieri sono infatti stati sottoposti a regime di isolamento preventivo a scopo precauzionale: una decisione che ha scatenato un’autentica rivolta, costringendo i carabinieri Termoli all’intervento immediato. Sedici extracomunitari di varie nazionalità (Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Mali, Pakistan, Senegal), di età compresa tra i 22 e i 48 anni, sono stati denunciati a piede libero alla procura di Larino per concorso in violenza privata, interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Gli extracomunitari non volevano saperne di stare rinchiusi in attesa di ulteriori accertamenti sanitari: motivo per il quale hanno bloccato le porte del centro di prima accoglienza, barricandosi all’interno per ore. Decisivo l’intervento del personale del centro e dei mediatori culturali i quali, insieme ai militari dell’Arma, sono riusciti a riportare la situazione alla normalità.

