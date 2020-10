Sessantenne minaccia di morte il vicino: i carabinieri gli sequestrano il fucile

Serrati i controlli dei carabinieri nella zona di Trivento, che hanno anche ritirato la patente a un 70enne completamente ubriaco alla guida

TRIVENTO. Una pattuglia dei carabinieri di Trivento, nella serata di giovedì 15 ottobre, è intervenuta in maniera cautelare per ritirare un fucile da caccia calibro 12 ad un 60enne residente del luogo, reo di aver proferito minacce gravi nei confronti di un coetaneo.

I fatti risalgono a qualche giorno addietro: per diatribe connesse a relazioni di confini terrieri, gli animi si sono scaldati rapidamente e si è arrivati a intimidazioni molto pesanti, delle quali risponderanno all’Autorità giudiziaria anche la moglie ed il figlio dell’uomo.

All’Autorità prefettizia è stata intanto avanzata proposta per il diniego detenzione armi e munizioni, essendo venuti meno i requisiti necessari per il possesso di tale licenza, assumendo comportamenti che non facciano sorgere il dubbio di un possibile abuso.

Ma quella del 15 ottobre è stata una serata piuttosto movimentata per i carabinieri in zona: un’altra pattuglia, sempre a Trivento, durante i normali servizi disposti dal Comando di Bojano per la prevenzione ed il contrasto dei reati predatori, si è infatti trovata di fronte un’utilitaria che circolava a fari spenti lungo la strada. All’alt, l’uomo alla guida - un 70enne della zona - è sceso dal veicolo con un’andatura barcollante e parlando in maniera sconnessa. L’esito del palloncino non ha lasciato spazio a dubbi, qualora ve ne fossero stati: l’uomo aveva un tasso alcolemico di 1,50 G/l ad entrambe le prove. La patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo affidato a conoscente, con il conseguente deferimento all’Autorità giudiziaria per la guida in stato di ebrezza.

