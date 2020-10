Scontro frontale tra auto sulla Fondovalle Tappino: due feriti in ospedale

L’incidente è accaduto nei pressi dello svincolo per Pietracatella. Uno dei conducenti è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri



PIETRACATELLA. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale accaduto ieri sera lungo la Statale 645 nei pressi dello svincolo per Pietracatella. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate.

L’impatto, frontale, è stato molto violento. L’allarme è scattato immediatamente e ha consentito alla macchina dei soccorsi di mettersi in moto. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare uno dei feriti, rimasto intrappolato tra le lamiere della sua auto. I feriti sono stati affidati al personale medico del 118 che ha provveduto a trasferirli presso l’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Nel frattempo i carabinieri di Campobasso hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!