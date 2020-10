Coronavirus, 43 casi a Castelpetroso: solo una decina quelli legati al ‘cluster funerale’

L’assessore Angela Farro fa chiarezza sulla situazione in paese. Attivata la rete di emergenza a domicilio. Primo contagio a Pettoranello

CASTELPETROSO. Coronavirus a Castelpetroso: sono 43 i casi accertati fino a questo momento. Due le persone ricoverate in Malattie Infettive a Campobasso. A fare il punto sulla situazione è l’assessore comunale Angela Farro.

“A dieci giorni dal primo caso di Covid-19 conclamato sul territorio del Comune di Castelpetroso – sottolinea -, è necessario fare chiarezza su alcuni aspetti legati all'elevato numero di contagi registrati sul nostro territorio. In particolare, preme sottolineare che i casi direttamente riconducibili a quello che è stato definito ‘cluster del funerale’ sono solamente una decina, mentre tutti gli altri sarebbero più propriamente collegabili a ulteriori eventi, per lo più accaduti in ambito familiare o in relazione a cluster noti della provincia di Isernia. Al momento, l'unica arma che abbiamo per difenderci dall’ulteriore diffusione del virus è il senso di responsabilità di noi tutti nell’osservare scrupolosamente tutte le disposizioni anti-contagio in vigore”.

Intanto alla luce dei casi che si sono registrati il Comune ha attivato la rete di emergenza coronavirus a domicilio. Il servizio è volto a supportare le persone in isolamento domiciliare per l’approvvigionamento di generi alimentari e farmaci. A garantirlo saranno i volontari dell’associazione di Protezione Civile ‘Don Nicola Canzona’.

PETTORANELLO. Primo caso di coronavirus anche a Pettoranello di Molise. “La persona interessata – ha detto in merito il commissario prefettizio Giuseppina Ferri - attualmente è in isolamento presso la propria abitazione e si trova in buono stato di salute. Siamo vicini alla persona colpita e a tutta la sua famiglia. Nell'augurarle una pronta guarigione, informiamo che si sono già attivate tutte le procedure dettate dalle linee guida Asrem.

Ricordiamo a tutta la cittadinanza di non abbassare la guardia e di rispettare tutte le misure di protezione disposte dal governo centrale. È obbligatorio l'uso della mascherina e occorre rispettare il distanziamento sociale. La Protezione Civile di Pettoranello del Molise offrirà la massima disponibilità al nucleo familiare interessato”.

