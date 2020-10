Isernia, gattino si infila nel motore dell’auto di Licia Colò: arrivano i vigili del fuoco

I caschi rossi sono intervenuti nel centro storico su richiesta della conduttrice, in città con la sua troupe per registrare una delle otto puntate di Eden



ISERNIA. Si era infilato nel vano motore di un’auto per trascorrere la notte. E quando i vigili del fuoco sono arrivati per far uscire di lì il gattino, si sono trovati di fronte la conduttrice Licia Colò insieme alla sua troupe.

E’ accaduto nel centro storico di Isernia. La nota conduttrice in questi giorni è stata in Molise per registrare una delle otto puntate di ‘Eden’ che saranno trasmesse su La7 a partire dal mese di gennaio del prossimo anno.

Tra le tappe anche a Isernia, dove appunto, un gattino si infilato nella sua auto per ripararsi del freddo. Immediato l’intervento dei caschi rossi del comando provinciale di contrada Rio che ha consentito a Licia Colò e alla sua troupe di poter far ritorno a Roma.

