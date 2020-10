Castelpetroso, tutti negativi i tamponi per i nonnini della casa di riposo

Lo rende noto il responsabile della struttura

CASTELPETROSO. Pur essendo il comune molisano con la percentuale più alta di casi positivi al Covid, il piccolo centro di Castelpetroso conserva un baluardo di immunità: si tratta della locale casa di riposo, dove tutti i tamponi effettuati sia sugli ospiti sia sul personale sono risultati negativi.

A renderlo noto è proprio il responsabile della struttura: “Con immenso piacere vi comunichiamo che nonostante il massiccio incremento di casi di positività al virus covid-19 all’interno del nostro comune, tutti i tamponi eseguiti agli ospiti e agli operatori della Residenza per Anziani Villa Vittoria di Castelpetroso hanno dato esito negativo. La notizia ci rincuora e ci fa tirare un sospiro di sollievo in questo momento cosi delicato per la nostra comunità. Il rispetto ferreo delle regole imposteci dagli organi competenti sta dando così i suoi frutti”.

