Coronavirus, in Molise record di tamponi: seconda regione italiana per controlli

Relativamente all’ultima settimana e su base percentuale. Controlli potenziati con l’avanzare della pandemia

CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise è, dopo il Lazio, la seconda regione italiana per numero di tamponi effettuati nell’ultima settimana in rapporto alla popolazione.

E’ questo il dato che emerge dall'elaborazione svolta da Paolo Spada, chirurgo vascolare all'Humanitas Research Hospital di Milano, sulla base dei dati del Ministero della Salute.

Per quanto riguarda le persone sottoposte a tampone negli ultimi sette giorni, in testa alla graduatoria c’è il Lazio (1.909 ogni 100mila abitanti), davanti a Molise (1.756) e Toscana (1.488). Ultime regioni per numero di screening effettuati su base percentuale sono Puglia (609 ogni 100mila abitanti), Sicilia (608) e Marche (565).

Controlli potenziati in Molise, dunque, di pari passi con l’avanzare del contagio da Covid-19.

