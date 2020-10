Coronavirus, alunno positivo: il sindaco di Carovilli chiude le scuole per due giorni

Il provvedimento a seguito del caso accertato nelle ultime ore. A Colli a Volturno il primo cittadino Incollingo ha sospeso le lezioni per domani a scopo precauzionale per eseguire interventi di sanificazione

CAROVILLI/COLLI A VOLTURNO. Scuole chiuse a Carovilli oggi e domani. Lo ha stabilito il sindaco Antonio Conti con propria ordinanza a seguito del caso di positività accertato nelle ultime ore. Ad aver contratto il virus un alunno che frequenta uno dei plessi dell’istituto comprensivo ‘Molise Altissimo’, residente a Roccasicura.

Sospesa dunque l’attività didattica in presenza per le giornate di oggi e domani 24 ottobre a scopo precauzionale “ai fini della massima prevenzione per evitare la diffusione del possibile contagio”.

E sempre a scopo precauzionale, anche il sindaco di Colli a Volturno Emilio Incollingo ha deciso che domani le scuole in paese resteranno chiuse. “Al fine di consentire un intervento straordinario di sanificazione degli ambienti scolastici – si legge nell’ordinanza -, è disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e la chiusura degli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo Statale”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!