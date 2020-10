Aggressione all’autolavaggio, arrestati due uomini

Si tratta di due persone di etnia rom. L’episodio avvenuto ieri a Termoli

TERMOLI. Aggressione in un autolavaggio in via Corsica, la Polizia di Termoli ha arrestato due uomini.

Lo ha annunciato la questura di Campobasso, anticipando la convocazione di una conferenza stampa, in cui saranno illustrati i dettagli dell’accaduto.

L’episodio ieri, ai danni di un dipendente dell’attività, un 34enne di origine egiziana aggredito a quanto pare per futili motivi e ricoverato al 'Neuromed' di Pozzilli con fratture craniche. Gli operatori del Commissariato di Termoli, coadiuvati dal personale del Reparto prevenzione crimine ‘Puglia Settentrionale’, presenti in città per un servizio straordinario di controllo del territorio, li hanno individuati e arrestati.

Com’è emerso dalla conferenza stampa di oggi si tratta di due uomini di etnia rom, che si erano presentati all’autolavaggio chiedendo il servizio senza voler pagare, come era già avvenuto nei giorni scorsi. Da qui l’aggressione nei confronti dell’egiziano. I due, arrestati in flagranza, si trovano ora ai domiciliari.

