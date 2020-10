Enorme buca si apre sull’asfalto in via Carducci, interviene il Comune

La segnalazione all’amministrazione è giunta da alcuni automobilisti e residenti

CAMPOBASSO. Questa mattina lungo via Carducci, nel quartiere Vazzieri a Campobasso, una voragine si è aperta in mezzo alla carreggiata. Le cause sono in corso di accertamento. La cosa è stata segnalata al comune da alcuni automobilisti e residenti, vista anche la pericolosità sia per i veicoli che per le stesse persone, oltre al rischio dell’espandersi della falla nell’asfalto.

Sul posto sono giunti i tecnici comunali e la Polizia Locale, che ha provveduto a chiudere momentaneamente il traffico nel tratto fra viale Manzoni e la diramazione successiva al termine della prima discesa. La voragine è stata transennata e probabilmente i lavori di messa in sicurezza saranno completati nei prossimi giorni.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!