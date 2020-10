Isernia, 7 nuovi contagi: tribunale chiuso fino al 31 ottobre

Dopo i due sospetti Covid, si è proceduto a fare i tamponi sul personale e sono risultati 7 positivi tra dipendenti del Palazzo di Giustizia e del giudice di pace

ISERNIA. Resterà chiuso fio al 31 ottobre il tribunale di Isernia. Come anticipato ieri sera da isNews, il risultato dei tamponi sul personale dipendente ha dato risultato positivo per 7 persone. Ieri sera la conferenza unificata tra presidente del Tribunale, Ordine degli avvocati, procura, responsabile sicurezza, medico competente e Azienda sanitaria regionale, riunitasi per decidere il da farsi. Udienze sospese, dunque, per il tribunale e gli uffici del giudice di pace di Isernia, Venafro, Agnone e Castel San Vincenzo. Presso il Palazzo di Giustizia saranno costituiti appositi presidi per gli atti indifferibili che richiedono la presenza indispensabile dei relativi componenti.

