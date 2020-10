Spacciavano anche in Molise: 16 arresti nel clan guidato dal ‘Primitivo’

L’operazione condotta dai carabinieri di Foggia, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Bari

CAMPOBASSO. Spaccio di droga, sono 16 le persone arrestate questa mattina dai carabinieri a Foggia - coordinati dalla Dda di Bari - nell'ambito dell'inchiesta denominata 'Araneo'.

Si tratta, per gli investigatori, di componenti di un gruppo radicato a Foggia ma operante anche in Abruzzo e Molise. Al vertice dell'organizzazione ci sarebbe Gianfranco Bruno, soprannominato negli ambienti malavitosi ‘Il Primitivo’ e cognato di Rodolfo Bruno, assassinato due anni fa a Foggia. Degli arrestati 11 sono ai domiciliari e 5 si trovano in carcere. Per tutti l'accusa è spaccio di sostanze stupefacenti, per lo più cocaina, hashish e marijuana.

Le indagini sono incominciate da episodi estorsivi ai danni di un imprenditore foggiano taglieggiato - riferiscono i carabinieri - da alcuni esponenti di spicco della cosiddetta società foggiana" e riconducibili alla batteria dei Moretti - Lanza - Pellegrino. Partendo dalla tentata estorsione, gli investigatori hanno potuto accertare che le persone arrestate oggi facevano "parte di una solida e consolidata associazione per delinquere, finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti".

