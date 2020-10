Isernia, celebrazione dei defunti: istituita la ‘Settimana della Commemorazione’

Alla luce dell’emergenza coronavirus l’obiettivo del Comune è anche quello di scongiurare l’affollamento dei cimiteri. Le misure adottate

ISERNIA. Celebrazione dei defunti a Isernia: il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore comunale ai servizi cimiteriali Linda Dall’Olio annunciano che è stata istituita la “Settimana della Commemorazione”, dal 28 ottobre al 4 novembre.

“L’istituzione della Settimana della Commemorazione – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore –, oltre che evidenziare un doveroso momento di ricordo dei propri defunti, vuole indurre i cittadini ad accedere alle aree cimiteriali in modo scaglionato, per evitare affollamenti in questo periodo di emergenza sanitaria. A tal fine, contiamo che nei cimiteri le visite non si concentrino nelle date del 1° e 2 novembre ma, con scrupoloso senso di responsabilità, vengano distribuite durante un periodo più ampio, che vada quantomeno dal 28 ottobre al 4 novembre. Con medesima finalità, abbiamo disposto anche il contestuale ampliamento delle ore di apertura delle aree cimiteriali, secondo l’orario estivo e non invernale.

L’amministrazione comunale – hanno aggiunto il sindaco d'Apollonio e l’assessore Dall'Olio – con l’istituzione della Settimana della Commemorazione ha inteso anche assecondare una richiesta in tal senso avanzata dalla Confcommercio Molise ai sindaci della nostra Regione. Si tratta d’una istituzione più che altro simbolica, ma tesa a garantire una regolare attività per quelle aziende del settore che in questi giorni di memoria sono solitamente interessate da un incremento di lavoro".L’ordinanza n. 201/2020, oltre ad aver istituito la Settimana della Commemorazione, ha disposto altresì quanto segue:

1. durante la settimana che va dal 28 ottobre al 4 novembre, i cimiteri cittadini osserveranno un orario di apertura più ampio, ossia quello estivo, dalle ore 8 alle ore 18.45

2. per accedere alle aree cimiteriali è obbligatorio indossare la mascherina, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, osservando il divieto di assembramenti e il rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie

3. l’accesso alle aree cimiteriali sarà scaglionato e il controllo verrà assicurato dal personale comunale preposto, nonché dai volontari della protezione civile e delle associazioni specificamente incaricati

4. saranno altresì intensificati i controlli da parte della Polizia Municipale, per verificare il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza e, più in generale, le misure di prevenzione anticovid

