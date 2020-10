Da Unieuro Calabrese al via gli ‘Halloween Days’: una settimana di offerte ‘mostruose’

La migliore tecnologia ai prezzi più bassi. Il volantino è valido dal 26 ottobre al 2 novembre: ecco tutti i vantaggi pensati per i clienti

ISERNIA. Unieuro Calabrese s.r.l. propone per la settimana più ‘mostruosa’ dell’anno una nuova offerta: dal 26 ottobre al 2 novembre al via la promozione ‘Halloween Days’, con sconti davvero… ‘da brividi’ sulla migliore tecnologia. Dagli smartphone ai grandi elettrodomestici, ce n’è per tutti i gusti!

Vediamo quali sono le offerte ‘calde’ di questo nuovo volantino. Subito in copertina quattro imperdibili proposte su Smart Tv, telefoni cellulari, portatili ed elettrodomestici: si comincia con un 37% di sconto sul 55” Tv Nanocell 4K di LG, proposto a 499 euro. Poi, il Samsung Galaxy A71 a 299 euro, in sconto al 37%; per chi vuole aggiornare la propria workstation, ecco il notebook HP 15-d con Intel Core i7 di decima generazione a 799 euro; infine, in offerta al 41% del prezzo di listino per la lavatrice Candy da 1400 giri, classe A+++, con un carico lavaggio di 10kg, a 349 euro.

Continuano le offerte dedicate al mondo della telefonia, per tutte le tasche. Samsung, Huawei, LG e Xiaomi sono tutti proposti in forte sconto. Non mancano gli iPhone, con l’11 pro da 64gb offerto con un risparmio di 200 euro. In più, per chi cerca prestazioni top a prezzi contenuti, troviamo anche il Motorola One Zoom proposto a 229 euro con in regalo uno zaino della Seven, perfetto per la scuola e il tempo libero. Proposte interessantissime anche per i nuovi Xiaomi Redmi 9 e Note 9, disponibili per la prenotazione. Per casa Apple, invece, impossibile non citare la promozione UniUpgrade che dà valore al nostro usato: supervalutazione di 40 euro su iPhone 8 e di 60 euro su iPhone X, ottimo incentivo a passare ai nuovissimi modelli 12 e 12 Pro, acquistabili tra l’altro in comode rate mensili.

Completano il quadro gli smartwatch – tra cui il nuovissimo Apple Watch SE a 299 euro – e gli auricolari true wireless di Sony che scendono quasi a metà prezzo. Saltano all’occhio le pagine dedicate a pc, laptop e tablet: oltre alle interessanti offerte dedicate, c’è la possibilità di sfruttare il bonus Carta del docente di 500 euro. Utilissimo per gli insegnanti che devono aggiornare le proprie dotazioni multimediali: consigliato il Lenovo Tab M10 Plus a 159 euro, per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il volantino di questo mese è davvero ricchissimo di proposte, anche sul comparto frigoriferi, forni, piani cottura con modelli, marche e fogge per tutti i gusti. Insomma, ancora una volta Unieuro Calabrese si propone di far tornare a casa soddisfatti tutti i clienti appassionati di tecnologia, smart home e infotainment.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!