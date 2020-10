Incidenti stradali in Molise, incidenza superiore alla media italiana: i dati Istat

La rilevazione evidenzia come le strade più pericolose in regione siano le Statali 87, 17 e 85, la Bifernina e in generale la zona costiera

CAMPOBASSO. L’Istat scatta una fotografia degli incidenti stradali in Molise. Nel 2019 si sono verificati in regione 555 sinistri che hanno causato la morte di 28 persone e il ferimento di altre 913. Rispetto al 2018, aumentano il numero degli incidenti (+77), dei feriti (+182) e delle vittime della strada (+13), in netta contrapposizione alla tendenza nazionale che presenta diminuzioni seppur modeste per tutti i suddetti aggregati. Anche l’incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani), morti in incidente stradale, è superiore alla media nazionale (50,0% contro 45,2%). Per dati che non soddisfano gli obiettivi europei in materia.

Nel 2019 il costo dell’incidentalità con danni alle persone è stimato in quasi 17 miliardi di euro per l’intero territorio nazionale (279,5 euro pro capite) e quasi 87 milioni di euro (285,4 euro pro capite) in Molise.

L’incidentalità (con relativa letalità) rimane alta lungo la costa, nei comuni capoluogo di provincia e lungo la Strada Statale 87 Sannitica, la SS17 dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico e la SS85 Venafrana. La pericolosità resta alta lungo la Strada Statale 6 Casilina e la Strada Statale 647 Fondo Valle del Biferno. Anche se il maggior numero di incidenti (300, il 54,1% del totale) si è verificato sulle strade urbane. La concentrazione dei sinistri è inoltre maggiore nel periodo estivo e autunnale.

Tuttavia, si attendono valori molto più bassi per il 2020, considerate le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica varate dal Governo.

