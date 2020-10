Coronavirus, ancora un morto. È la 32esima vittima in Molise

Il decesso nel pomeriggio. La notizia comunicata dal direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano

CAMPOBASSO. Ancora un morto per Coronavirus oggi in Molise. Si tratta di un anziano di 85 anni di Colle d’Anchise, ricoverato nel reparto di Malattie infettive. E' la 32esima vittima del Covid in regione.

La notizia è stata comunicata dal direttore dell’Asrem Oreste Florenzano, in attesa della diffusione del bollettino quotidiano dei contagi.

