Commemorazione dei defunti: a Venafro il Cimitero sarà aperto ma Ricci avverte: "Evitare assembramenti"

Il sindaco invita tutti al rispetto delle regole

VENAFRO. In occasione della Festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti, prevista per il 1 e il 2 novembre, il Cimitero comunale di Venafro sarà aperto regolarmente. Ad annunciarlo il sindaco Alfredo Ricci.

“Si è scelto di non disporre la chiusura nella convinzione che vada garantita la possibilità di rispettare le tradizioni legate alla commemorazione dei defunti.

Tuttavia – ha spiegato Ricci - quest’anno le tradizioni dovranno necessariamente avere delle limitazioni”.

E’ in vigore l’ordinanza sindacale che dispone in ogni area interna o prospiciente al cimitero l’obbligo dell’uso di mascherine e il rispetto della distanza interpersonale di due metri; sono vietati assembramenti e qualora dovesse essere rilevata la presenza di un numero eccessivo di persone, si disporrà l’immediata chiusura del cimitero per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza. Sono, poi, vigenti gli obblighi introdotti con disposizioni governative.

“Ma, soprattutto – dichiara il Primo cittadino - più di ogni altro obbligo, come al solito l’invito è al buon senso, alla ragionevolezza e all’attenzione nei comportamenti individuali”.

Nelle visite al cimitero è auspicabile evitare di concentrarsi tutti nelle giornate del 1° e del 2 novembre, approfittando anche delle giornate precedenti e successive.

Nella partecipazione alla messa, sono previste celebrazioni nel piazzale antistante la cappella comunale alle 8, alle 9, alle 10 e alle 11, proprio allo scopo di evitare assembramenti. Inoltre, nelle giornate del 31 ottobre, 1° e 2 novembre sarà garantito il servizio di trasporto per il cimitero.

