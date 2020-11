Escursionista rimane bloccata in montagna: salvata dal Soccorso Alpino

Brutta avventura per una 45enne della provincia di Campobasso. L’episodio è accaduto nei pressi del Passo Sesis in Friuli Venezia Giulia



CAMPOBASSO. Brutta avventura per una 45enne della provincia di Campobasso, rimasta bloccata in montagna durante un’escursione e salvata dal Soccorso Alpino.

L’episodio è accaduto in Friuli Venezia Giulia. Come riferito dal quotidiano Friulioggi.it, la donna era in compagnia di un 37enne di Udine. La coppia è rimasta bloccata poco prima di raggiungere Passo Sesis, dopo aver percorso Passo dei Cacciatori, a causa della neve.

I due erano attrezzati con i ramponcini ma i passaggi tra le roccette, con alcuni saliscendi, li hanno resi insicuri e hanno preferito chiedere aiuto. Sul posto è arrivato velocemente un soccorritore della stazione di Sappada che si trovava già al Rifugio Calvi a fare alcuni lavori di sistemazione, seguito da una squadra di altri cinque tecnici salita nel frattempo da Sappada a Passo Sesis e quindi al punto in cui i due erano bloccati.

I due sono stati aiutati a procedere in sicurezza e accompagnati fino al parcheggio sulla strada.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!