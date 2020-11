A fuoco una betoniera carica di cemento: paura e danni sulla Statale

L’incidente è accaduto nei pressi dello svincolo per Gildone. Immediato l’intervento dei caschi rossi che hanno impedito alle fiamme di raggiungere le abitazioni



GILDONE. Momenti di paura ieri pomeriggio per una betoniera carica di cemento andata a fuoco mentre transitava lungo la Statale 17. L’incidente è accaduto nei pressi dello svincolo per Gildone.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. L’arrivo dei caschi rossi ha evitato che l’incendio si propagasse nelle vicine abitazioni.

Completate le operazioni di spegnimento, tramite l’utilizzo dell’ Autogru, la betoniera è stata messa in sicurezza in un piazzale in attesa della rimozione da parte della ditta proprietaria del mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per la regolamentazione del traffico veicolare durante le operazioni di soccorso e spegnimento.

