Fornelli, tamponi in corso a Villa Irene: struttura isolata fino al termine

L'ordinanza del sindaco Giovanni Tedeschi che dispone il cordone sanitario temporaneo dopo alcuni casi positivi accertati sugli operatori della comunità alloggio per anziani

FORNELLI. Non si entra e non si esce. Divieto di entrata e uscita per la struttura Villa Irene di Fornelli: lo ha deciso il sindaco Giovanni Tedeschi con apposita ordinanza, in attesa dei tamponi necessari su ospiti e operatori della struttura, in programma con molta probabilità nella giornata di domani, 5 novembre. Pertanto, sia gli ospiti che tutti gli operatori sanitari o ausiliari non potranno uscire né entrare nella struttura.

L’ordinanza demanda al legale rappresentante gestore della struttura il rifornimento di materiale medico e sanitario, di vettovaglie, indumenti, generi alimentari e quanto strettamente necessario al funzionamento della struttura, osservando e assicurando l’osservanza puntuale dei protocolli previsti per contrastare il Covid-19. La misura seppur molto rigida, si è resa necessaria a causa degli esiti positivi di alcuni tamponi effettuati sugli operatori della comunità alloggio per anziani.

Il sindaco invita la cittadinanza a non allarmarsi, considerando che il cordone sanitario è solo temporaneo e di carattere profilattico, al fine di arginare la diffusione del Covid- 19. Tedeschi è in costante contatto con i vertici sanitari dell’Asrem, con il medico e la responsabile della struttura e invita la popolazione a fare affidamento solo sugli aggiornamenti che di volta in volta saranno resi pubblici sui canali istituzionali.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!