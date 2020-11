Coronavirus, il medico richiede un tampone urgente ma lui aspetta invano per giorni: la denuncia

Ancora una disavventura per quanto riguarda il sistema di tracciamento dei contagi in Molise. Giovane chiuso in casa con la febbre da oltre una settimana in attesa di essere contattato per il test Covid

ISERNIA. Si moltiplicano le segnalazioni circa le criticità inerenti al sistema di tracciamento dei contagi in Molise. Dopo il racconto della 29enne di Pesche, alle prese con una quarantena lunga 32 giorni, giunge a isNews la testimonianza di un giovane pentro.

Questi riferisce di essere bloccato in casa da oltre 8 giorni in attesa che l’Asrem lo convochi per effettuare un tampone, il primo, ai fini dell’accertamento della presenza di Covid.

Tutto ha inizio con il giovane che decide, dopo due giorni di febbre, di avvertire il medico di base. Quest’ultimo, alla luce della sintomatologia, decide di inoltrare all’azienda sanitaria una richiesta di tampone, con codice rosso. Siamo a martedì 27 ottobre. Il ragazzo si chiude in casa e aspetta.

Ma ad oggi ancora silenzio.

“Sono passati 9 giorni – spiega lo ‘sventurato’ - senza che nessuno mi abbia chiamato o contattato in alcun modo e tantomeno risposto a email e a telefonate continue. Sono bloccato in casa senza nessuna informazione. Solo il mio medico – prosegue - ha decine casi nella mia stessa situazione, quindi vuol dire che il tracciamento dei contagi non è reale. A mio avviso, - conclude - non è possibile tenere gente rinchiusa per giorni”.

