Beccato con la droga sull’autobus: spacciatore nigeriano nei guai

L’uomo è stato fermato dalla guardia di finanza nell’ambito dei controlli del territorio. Addosso aveva 53 grammi di marijuana pronta per essere venduta



CAMPOBASSO. Detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa l’accusa formulata dalla guardia di finanza di Campobasso nei confronti di un pusher nigeriano, fermato mentre viaggiava su un bus e trovato in possesso di 53 grammi di marijuana.

Lo spacciatore è stato denunciato nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, di contrasto ai traffici illeciti e di intensificazione dei dispositivi in materia di rischio epidemiologico da covid-19, quotidianamente disposti. Nello specifico, durante un controllo su strada svolto nei confronti degli occupanti di un autobus di linea.

I viaggiatore nigeriano è stato perquisito e trovato in possesso di 53 grammi di marijuana, verosimilmente destinata allo smercio al minuto nel capoluogo molisano.

“Il contrasto ai traffici illeciti ed i conseguenti risvolti economico-finanziari, anche attraverso il sequestro dei proventi illeciti maturati in capo a chi pone in essere comportamenti illegali – evidenziano dal comando provinciale -, si conferma obiettivo della ‘mission’ istituzionale della Guardia di Finanza”.

