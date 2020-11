Coronavirus, banchetti in casa per la festa di Halloween in barba alle regole: il sindaco di Carovilli ‘richiama’ i cittadini

Antonio Conti avverte: pronto a chiudere tutto, in caso di reiterazione di comportamenti scorretti da parte della popolazione. Intanto, sospeso il mercato di piazza Municipio

CAROVILLI. Appelli alla prudenza caduti nel vuoto. Contagi in salita a causa dei festeggiamenti di Halloween. E gente in quarantena che non rispetta gli obblighi.

Ed ecco che il sindaco di Carovilli, Antonio Conti, redarguisce i suoi concittadini per quanto starebbe accadendo in paese e minaccia provvedimenti drastici.

“Pare che, contravvenendo ai dettati dell’ultimo Dpcm, non poche sono state le cene e i banchetti tra amici in occasione della festa di Halloween in private abitazioni”. Circostanza cui si aggiunge il fatto che “di frequente, in piazza e dinanzi alla scuola, stazionano gruppi di persone, giovani e meno giovani, spesso senza dispositivi di protezione”.

Ma non è tutto. “Si hanno, inoltre, notizie – ancora il primo cittadino - che non tutte le persone poste in quarantena rispettino il provvedimento che impone loro l’obbligo di non uscire dalle proprie abitazioni”.

“Invito tutti, ancora una volta, - aggiunge il sindaco - a limitare i propri spostamenti solo per necessità impellenti”.

Di qui una prima misura: “Per favorire il distanziamento sociale è sospeso fino al 26 novembre il mercato in piazza Municipio”.

Poi l’avvertimento: “Qualora dovessero persistere comportamenti, sebbene da parte di pochi, non consoni al grave momento che il Comune sta attraversando, a tale provvedimento seguirà quello di chiusura dei pubblici esercizi e dei luoghi sedi di assembramenti”.

