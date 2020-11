Coronavirus, locale trovato: Agnone si prepara ad attivare il centro di raccolta tamponi

Il sindaco Saia ha annunciato di aver individuato il fabbricato. Di Lucente: “A metà della prossima settimana sarà possibile effettuare i test”. Stop ai disagi per l’Alto Molise



AGNONE. Stop ai disagi per i cittadini dell’Alto Molise che devono sottoporsi al tampone molecolare per accertare l’eventuale contagio da coronavirus. Il Comune di Agnone ha trovato i locali e, nel giro di qualche giorno, l’Asrem provvederà ad attivate il centro per l’esecuzione dei test.

“Abbiamo individuato, in località ‘Tiro a Segno’ - ha annunciato il sindaco Daniele Saia -, il locale comunale dello ‘Chalet’ come luogo per effettuare i tamponi diagnostici Covid-19 qui ad Agnone e abbiamo già dato conferma ad Asrem. Ci auguriamo che dalla prossima settimana i test possano essere svolti nella nostra cittadina”.

Notizia confermata anche dal consigliere regionale Andrea Di Lucente. “Lo avevamo anticipato – ha affermato -, adesso ne possiamo essere tutti soddisfatti. Un grazie va al Comune di Agnone per aver messo a disposizione i locali, ma va soprattutto all'Asrem per il grande sforzo organizzativo che sta portando avanti.

In penuria di personale e risorse (perché, non dimentichiamolo, l'emergenza non ha ridotto i problemi decennali che la sanità molisana ha, anzi li ha acuiti), Asrem ha comunque cercato di migliorare il più possibile l'attività di screening diffusa sul territorio”.

