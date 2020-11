Isernia, sintomatici e chiusi in casa in attesa di tampone: ignorati da 15 giorni

Il grido di aiuto di una famiglia che ha iniziato la terza settimana di isolamento fiduciario. Ma dall’Asrem ancora nessuna risposta



ISERNIA. Hanno iniziato la loro terza settimana di isolamento. Assolutamente volontario, perché nessuno li ha posti in quarantena, per il semplice fatto che dall’Azienda sanitaria non è arrivata nessuna risposta. Ancora una storia di disagio enorme legata all’emergenza coronavirus quella raccontata da una famiglia isernina che ha contattato la redazione di isNews per lanciare la sua richiesta di aiuto.

“Tutto è cominciato ormai qualche settimana fa – ha spiegato la donna isernina -. Mio marito, di professione infermiere, ha cominciato ad accusare dei sintomi riconducibili al Covid.

Per questo si è sottoposto al tampone rapido che ha dato esito positivo. Naturalmente non è andato al lavoro e abbiamo subito contattato il medico di base che, nell’immediato, ha attivato la procedura prevista in questi casi.

Poi ci siamo chiusi in casa, in attesa di essere chiamati. Nel frattempo anche io e mio figlio abbiamo cominciato ad accusare dei sintomi. Abbiamo aspettato e aspettato ancora. Abbiamo chiamato tutti i giorni ogni numero, ma né l’Asrem, né l’ufficio di igiene ci ha mai risposto. Noi siamo consapevoli di poter essere contagiosi e per questo da settimane siamo isolati, ma solo per buon senso, perché di fatto nessuno ci ha detto di stare in quarantena”.

Da qui l’appello alle istituzioni, l’ennesimo che arriva dal territorio. “Mio marito – ha detto infine la donna – è un operatore sanitario e sarebbe ben contento di tornare al lavoro per aiutare i colleghi in questo momento tanto complicato. Ma non può farlo prima di sottoporsi al tampone e sapere se quali sono le sue reali condizioni di salute”.

