Coronavirus, allestito il centro raccolta: da domani tamponi anche a Isernia

Tra mercoledì e giovedì sarà possibile eseguire i prelievi anche ad Agnone. L’annuncio del consigliere regionale Andrea Di Lucente

ISERNIA. Basta disagi per chi deve sottoporsi a tampone in provincia di Isernia. Come è noto, nel capoluogo pentro è stato allestito un centro di raccolta nei pressi dell’ospedale ‘Veneziale’. Da domani, 10 novembre, sarà possibile sottoporsi al test molecolare nel capoluogo pentro. Nei prossimi giorni il servizio sarà attivo anche ad Agnone.

Lo ha annunciato il consigliere regionale Andrea Di Lucente. “Ci siamo – scrive in un post su Facebook -. Partirà da domani a Isernia e tra mercoledì e giovedì ad Agnone l’effettuazione dei tamponi da parte del personale di Asrem.

Grazie al potenziamento in termini di personale e allo sforzo organizzativo fatto dall’azienda sanitaria, sarà possibile sottoporsi al tampone anche in Altissimo Molise.

Importante è la collaborazione di tutti i cittadini che, attraverso il rispetto delle regole e dei protocolli, possono contribuire a contenere il virus”.

