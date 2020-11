Coronavirus, muore il presidente dell’Unicef Samengo: il cordoglio del Molise

Il messaggio di Iammarino, Battista e della garante dei diritti Lanciano



CAMPOBASSO. Cordoglio anche in Molise per la scomparsa del presidente nazionale dell’Unicef Francesco Samengo, morto a causa del coronavirus. “Ci siamo sentiti qualche settimana fa per un patrocinio morale – scrive la past president regionale Unicef molise Antonella Iammarino -. Lo avevo sentito con vero piacere, dopo un po’ di tempo e un bel po’ di anni (22 per me) di attività Unicef Francesco Samengo era un uomo d’altri tempi nei modi e nel pensiero, ma sapeva calare le scelte nel contesto contemporaneo con l’acutezza di chi da sempre sapeva amministrare.

E lui lo aveva fatto in contesti diversi, spesso anche non facili. Anziano di anagrafe ma vivace di mente e di spirito, Francesco aveva saputo più volte individuare e spingere giovani capaci. E come tanti altri presidenti (lui era quello della Calabria) più grandi di me, nell’Unicef nazionale mi aveva insegnato molto, soprattutto in termini di strategia e diplomazia. Insegnamenti che ho cercato di applicare nelle mie attività di advocacy, nel mio piccolo come in ambiti più ampi. E che ancora oggi metto alla base delle mie azioni in materia di minori e in generale sul lavoro. Ciao presidente, grazie!”.

“Non ho avuto il tempo di conoscerlo bene, ma nonostante i tempi difficili e le continue restrizioni di carattere amministrativo provenienti dell’Europa, lui era riuscito a mantenere tra i volontari e nella struttura un clima di serenità che fa sempre bene alle attività di volontariato – ha dichiarato la Presidente regionale Unicef Molise Elvira Battista – Rimane decapitata l’organizzazione più forte nella strenua difesa dei diritti dei bambini. Esprimo alla sua famiglia e a tutta la famiglia Unicef il cordolgio dell’Unicef Molise, auspicando si continui a lavorare in futuro nello stesso clima di coesione e collaborazione”.

Cordoglio anche da parte della garante regionali dei diritti della persona Leontina Lanciano. “Con profonda tristezza la rete dei Garanti regionali per i diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza - di cui faccio parte in qualità di Garante regionale dei Diritti della Persona - saluta il pesidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, spentosi ieri sera a Roma e si stringe con dolore e con affetto alla sua famiglia. Per noi – scrive Lanciano - è stato un esempio di instancabile costanza e coerenza. Avevamo collaborato da poco alla scrittura del codice etico per il diritto alla salute delle persone di minore età ed abbiamo trovato in lui un uomo, un amico, impegnato sempre nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo e che ha sostenuto con la sua forza ed autorevolezza il nostro progetto.

Ci mancherà l’uomo di enorme sensibilità convinto che il mondo non si potrà mai salvare se non partendo dalla cura dei più fragili e più deboli ed in particolare dai bambini e dalle bambine".

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!