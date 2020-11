Coronavirus in tribunale a Isernia, le rassicurazioni: emergenza gestita al meglio

La risposta della conferenza permanente al consigliere Greco che sollecitava il direttore generale dell’Asrem Florenzano ad attivare le procedure a tutela di dipendenti e utenti

ISERNIA. Qualche criticità, nella fase iniziale, c’è stata. In ogni caso, superati i primi momenti, tutto è stato gestito al meglio. Questa la risposta dei componenti della conferenza permanente Vincenzo Di Giacomo, Carlo Fucci e Maurizio Carugno alla nota di sollecito del consigliere regionale del M5S Andrea Greco.

Nella missiva del 5 novembre, premessa la vicenda connessa alla prima accertata positività al Covid-19 di un dipendente del Tribunale di Isernia, si “invita e sollecita il direttore generale Oreste Florenzano, ad attivarsi immediatamente affinché si provveda ad adottare tutti i provvedimenti e predisporre tutti gli strumenti volti a garantire la tutela del personale operante nel settore giustizia per consentire la continua ed efficace funzione giurisdizionale nei Palazzi di Giustizia del Molise”.

“In proposito – evidenzia nella nota la conferenza permanente -, nel prendere atto del positivo interessamento a tutela degli operatori del diritto espresso con la predetta nota di sollecito, corre l’obbligo di precisare che, a parte le criticità iniziali nel confronto con l’Asrem, essendo pervenute nei giorni immediatamente a seguire le segnalazioni di altri tre casi di positività al Covid-19, venne immediatamente convocata la conferenza permanente, con la partecipazione non solo di noi componenti, ma anche in via straordinaria del medico competente, del responsabile e dello stesso direttore generale dell’Asrem, nella quale fu decisa la chiusura del Palazzo di Giustizia per una settimana al fine dell’esecuzione da parte di quest’ultima di tamponi molecolari a tutti i magistrati ed il personale amministrativo del Tribunale, della Procura della Repubblica (inclusa la polizia giudiziaria), dell’Ufficio del Giudice di Pace di Isernia, dell’Unep e agli addetti alla vigilanza del Palazzo di Giustizia. Tamponi poi effettivamente eseguiti.

Tale chiusura è stata poi prorogata una prima volta per un’altra settimana al fine di attendere l’esito di tutti i tamponi e una seconda volta (fino al prossimo 14.11.2020) per l’esecuzione da parte dell’Asrem di un secondo controllo generale con test sierologici rapidi al fine di evitare che eventuali soggetti già risultati negativi, ma che poi al successivo test dovessero risultare positivi, possano nelle more tornare in ufficio e contagiare altre persone”.

