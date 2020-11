Esauriti i posti letto in intensiva e malattie infettive: in Molise curva pandemica in ulteriore peggioramento

Ospedali in piena emergenza. Il segretario regionale del PD Facciolla si scaglia contro Toma: “Dica la verità ai cittadini”

CAMPOBASSO. Non ci sono più posti nei reparti di terapie intensive. Non ci sono più posti nei reparti di malattie infettive. L'ospedale Cardarelli di Campobasso è ormai giunto al limite e all'ospedale di Termoli fino a ieri non c'era piu posto in medicina d'urgenza perchè erano ricoverati 7 pazienti covid.

A ricordare la drammatica realtà che vive la sanità molisana è il segretario regionale del Partito Democratico Vittorino Facciolla.

I vertici Asrem hanno diffuso una nota a tutti gli ospedali regionali nella quale si comunica di tenersi pronti ad un ulteriore aggravamento della curva pandemica e, pertanto, di predisporre in tutti gli ospedali posti letto, percorsi operativi per la gestione dell'emergenza Covid e, in definitiva, di attivare il modello di pre-allarme.

“Ieri – dichiara Facciolla - il presidente Toma con i suoi soliti toni trionfali ha annunciato che il Molise rimane zona gialla e ci ha accusato di essere catastrofisti e di fare allarmismo a scopo politico. Il problema – osserva il segretario dem - non è essere catastrofisti ma semplicemente leggere la realtà per fare in mood che questa emergenza non si trasformi in un disastro per il Molise.

Quando – ricorda ancora Facciolla - a marzo abbiamo parlato della necessità di trasformare l'ospedale Vietri in un unico ospedale Covid per evitare zone promiscue avevamo previsto già quello che sta accadendo in tutti gli ospedali della Regione, non eravamo catastrofisti. Quando in estate abbiamo sottolineato il problema delle ambulanze 118 dedicate al trasporto dei pazienti covid, cosa che di fatto avrebbe soppresso il sistema dell'emergenza urgenza, non eravamo catastrofisti.

Quando abbiamo proposto, sul modello dell'Emilia-Romagna di fare i tamponi drive-through, non eravamo catastrofisti. In tutti questi mesi – prosegue l’esponente politico di San Martino in Pensilis - siamo stati semplicemente attenti a quello che stava accadendo e a quanto ci riferivano le tante persone che in questa emergenza vogliono risposte dalle istituzioni.

Risposte che lei presidente Toma non sta dando in nessun modo, risposte che lei occulta dietro la solita cantilena che va tutto bene, che la situazione è sotto controllo. Presidente una sola cosa le chiediamo: dica la verità ai molisani. Dica quello che l'Asrem scrive nelle lettere inviate agli ospedali, dica che tutti gli ospedali sono in uno stato di pre allarme, dica che gli anziani stanno morendo nelle case di cura senza neanche essere trasportati in ospedale perché non c'è più posto.

Solo dicendo la verità – conclude Facciolla riferendosi al governatore - potrà riacquistare un po' della fiducia che i molisani stanno perdendo in lei, nella nostra sanità, e più in generale nelle istituzioni”.