Coronavirus, collaboratore scolastico positivo: due giorni di stop al Manuppella di Isernia

Il sindaco d’Apollonio ha firmato un’apposita ordinanza per poter effettuare gli interventi di sanificazione nei locali che ospitano il liceo artistico



ISERNIA. Due giorni di stop alle attività didattiche e amministrative all’istituto ‘Manuppella’ di Isernia. Il provvedimento, firmato dal sindaco Giacomo d’Apollonio, si è reso necessario a seguito dell’accertata positività al coronavirus di un collaboratore scolastico in servizio presso il liceo artistico di via Umbria.

Dopo essersi confrontato con la dirigente scolastica Maria Teresa Vitale, il primo cittadino per motivi precauzionali e, più in generale per profilassi sanitaria, al fine di procedere alla sanificazione dei locali della scuola ha ordinato "di sospendere, nei giorni 13 e 14 novembre 2020, tutte le attività didattiche e amministrative presso il liceo artistico”.

