Muore mentre taglia la legna: tragedia nelle campagne del Molise

La vittima era un operatore del 118. L'incidente questo pomeriggio. Inutili purtroppo i soccorsi.

CAMPOBASSO. Tragedia nelle campagne del Molise, 44enne muore mentre taglia la legna. E’ successo questo pomeriggio a Riccia. La vittima, Donato Vassallotti, svolgeva la professione di infermiere e soccorritore del 118 ed era molto conosciuto e benvoluto in paese.

A quanto pare l’uomo è stato colpito da un albero alla testa. Sul posto è arrivata subito un'ambulanza, con i medici del pronto intervento sanitario che hanno tentato di rianimarlo, ma per lui purtroppo non c’era più nulla da fare. A ricostruire l’accaduto i carabinieri, sul luogo della disgrazia per fare i rilievi.Sconvolti dalla terribile tragedia familiari e amici.

L’uomo lascia la moglie e due figli. Una notizia che ha addolorato tutta la comunità di Riccia.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!

(seguono aggiornamenti)