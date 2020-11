Coronavirus, dopo tre settimane di stop riapre il tribunale di Isernia

Da domani le attività riprenderanno regolarmente, sempre nel pieno rispetto delle misure anti-Covid



ISERNIA. Dopo tre settimane di sospensione, domani 16 novembre riaprirà il tribunale di Isernia.

“Si comunica – si legge nell’avviso pubblicato sul sito del Palazzo di Giustizia pentro - che le attività giurisdizionali ed amministrative riprenderanno regolarmente lunedì, 16.11.2020, data di riapertura del Palazzo di Giustizia, ovviamente sempre nel rispetto delle misure per il contrasto all’epidemia in atto e secondo quanto stabilito nel Protocollo del 06.11.2020 per quanto riguarda la celebrazione dei processi”.

Lo stop alle attività era stato disposto dalla conferenza permanente, composta dal presidente del Tribunale Vincenzo Di Giacomo, dal procuratore capo Carlo Fucci e dal presidente dell’ordine degli Avvocati Maurizio Carugno, a seguito dell’accertata positività al coronavirus di alcuni dipendenti. La chiusura si è pertanto necessaria per consentire all’Asrem di completare l’indagine epidemiologica e per scongiurare il rischio di contagio all’interno del Palazzo di Giustizia.

