Coronavirus, il sindaco di Castelpetroso proroga ancora la chiusura delle scuole

A scopo precauzionale l’attività didattica è stata sospesa fino a venerdì 20 novembre



CASTELPETROSO. E’ uno dei centri molisani maggiormente colpiti dalla seconda ondata della pandemia, con oltre cento casi di positività al Covid accertati nelle scorse settimane.

Negli ultimi giorni, fortunatamente, la situazione a Castelpetrosto sta migliorando. In ogni caso non si può abbassare la guardia ed è necessario mettere in atto tutte le misure possibili per contrastare la diffusione del virus.

Proprio per questo il sindaco Michela Tamburri ha firmato una nuova ordinanza, con la quale ha disposto, per motivi precauzionali, che “la sospensione dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado di Castelpetroso è prorogata a venerdì 20 novembre 2020”.

