Covid, ancora due vittime: muoiono 72enne di Isernia e medico 68enne di Larino

Il pensionato, molto conosciuto in città, era stato ricoverato in Malattie Infettive a Campobasso. Il professionista si trovava invece in Terapia Intensiva. Poche ore prima, deceduto anche un 84enne di Cantalupo nel Sannio

ISERNIA. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime del Covid-19 in Molise. Ieri in tarda serata la morte di un 84enne di Cantalupo, comunicata sulla pagina Facebook del Comune. Ma nella nottata ci sono stati anche altri due decessi, che portano la conta delle vittime a 74 dall'inizio dell'emergenza sanitaria: si tratta di un uomo di 72 anni di Isernia, ricoverato da una decina di giorni fa al Cardarelli di Campobasso in Malattie Infettive, e di un medico di medicina generale di 68 anni di Larino, che si trovava invece in Terapia Intensiva.

Il pensionato era molto conosciuto nel capoluogo pentro, dove i figli hanno continuato l'attività di famiglia. Quanto al professionista, moltissimi i mutuati che si rivolgevano al lui, soprattutto tra Larino e Rotello.

