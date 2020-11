Blitz della Guardia costiera sul litorale: sequestrate barche, pattini e tavole da surf

Sono scattate anche 8 sanzioni amministrative per un totale di 12.800 euro



TERMOLI. Ancora un blitz della Capitaneria di porto di Termoli per garantire il rispetto delle regole. Il bilancio parla del sequestro di 63 natanti, pattini, tavole da surf sequestrati. Non solo. Venti relitti di barche sono stati rimossi e portati allo smaltimento. Sono inoltre scattate 8 sanzioni amministrative per un totale di 12.800 euro.

L’operazione è stata messa a segno sul litorale della città adriatica. Gli ufficiali della Guardia costiera insieme alla Polizia municipale, coordinamenti dal comandante Amedeo Nacarlo, hanno fatto scattare una raffica di controlli sfociati in sequestri e rimozioni di piccole imbarcazioni abbandonate sull'arenile, in violazione dell'ordinanza balneare della Regione Molise.

"Le numerose barche lasciate dopo il periodo estivo hanno determinato un impatto negativo sul paesaggio in generale ma anche sull'ambiente circostante e aveva trasformato alcuni dei natanti in ricettacoli di sporcizie e tana per animali selvatici - spiega il Comandante del porto Nacarlo all’Ansa -. Queste le ragioni per cui insieme con il Comune di Termoli, in un'azione sinergica, considerata la difficoltà di rintracciare i proprietari, si è data esecuzione all'ordinanza 137/2020 del 16 luglio scorso dell'Amministrazione municipale che prevede l'obbligo di rimuovere tali beni dal Demanio marittimo entro lo scorso 14 settembre".

L'attività era divenuta necessaria per poter ripulire il litorale ma anche nell'ottica di scoraggiare comportamenti analoghi che potrebbero indurre chiunque a proseguire in un comportamento scorretto nei confronti di tutti gli avventori delle spiagge e con possibili conseguenze per l'ambiente circostante. Attività di vigilanza sul demanio che continuerà anche nei prossimi mesi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!