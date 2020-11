È Black Friday da Unieuro Calabrese: offerte incredibili con rate a tasso zero

La migliore tecnologia ai prezzi più bassi: il volantino è valido dal 19 al 30 novembre

ISERNIA. Ci siamo: è Black Friday. L’evento più atteso dagli appassionati di tecnologia, domotica e infotainment è finalmente arrivato: e Unieuro Calabrese s.r.l. non si fa trovare impreparato: dal 19 al 30 ottobre al via la promozione ‘Change’, con sconti davvero incredibili e possibilità di pagamento con rate a tasso zero. Dagli smartphone ai grandi elettrodomestici, ce n’è per tutti i gusti!

Vediamo quali sono le offerte migliori di questo nuovo volantino. Subito in copertina quattro imperdibili proposte su Smart Tv, telefoni cellulari, tablet ed elettrodomestici: si comincia con un 37% di sconto sul 55” Smart tv Oled 4K di LG, proposto a 999 euro. Poi, il Samsung Galaxy S20 a 499 euro, in sconto al 25%; per la didattica a distanza, o anche per guardare un film o la nostra serie tv preferita, ecco il tablet M10 Plus di Lenovo a 159 euro; infine, in offerta al 48% del prezzo di listino per la lavasciuga Haier da 1400 giri, classe A, con un carico lavaggio di 12kg e di asciugatura da 8kg a 649 euro.

Continuano le offerte dedicate al mondo della telefonia, per tutte le tasche, con ben tre pagine sul volantino. Samsung, Huawei, LG e Xiaomi sono tutti proposti in forte sconto: tra i più interessanti segnaliamo il 40% sul Galaxy A31, venduto a 189 euro, e l’Oppo Reno 2 offerto a 229 euro – cioè con un 34% di sconto dal listino. Interessantissima l’offerta sull’Apple Watch serie 3, in offerta a partire da 189 euro per il modello da 38mm: uno smartwatch di qualche anno fa che ancora presenta tutte le funzioni di quelli più moderni con l’inconfondibile stile Apple. E rimanendo sulle offerte per i prodotti della Mela, segnaliamo anche le offerte su iPhone SE a 469 euro e iPhone XR a 529: gli ‘economici’ che permettono di entrare nel mondo Apple con il minimo della spesa. Infine, sconto del 20% su tutte le cover originali Apple per iPhone 11, 11 pro e 11 pro max.

Il volantino di questo mese è davvero ricchissimo di proposte, anche sul comparto frigoriferi, forni, piani cottura con modelli, marche e fogge per tutti i gusti. Per gli appassionati di gaming, non mancano le sorprese: Nintendo Switch Lite è proposta a soli 189 euro, e il reparto giochi vede tra le altre cose il pluripremiato Animal Crossing in sconto del 25%. Infine, un’idea regalo originale: la fotocamera istantanea di Polaroid Onestep+ all’ottimo prezzo di 99 euro. Un acquisto dal sapore retrò che saprà far felici gli appassionati di fotografia vintage.

