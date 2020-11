Covid, casi dimezzati a Castelpetroso: scuole chiuse per un’altra settimana

Tanti pazienti guariti e pochissimi contagi. Si cerca lentamente di tornare alla normalità in uno dei centri molisani maggiormente colpiti dalla seconda ondata della pandemia



CASTELPETROSO. E’ stato uno dei centri maggiormente colpiti dalla seconda ondata della pandemia. Finalmente, dopo settimane parecchio complicate la comunità di Castelpetroso sta lentamente tornando alla normalità.

Il prossimo obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michela Tamburri è quello di riaprire le scuole che, per precauzione, resteranno ancora chiuse per un’altra settimana.

“Continuano, pian piano, ad essere registrate nuove guarigioni a Castelpetroso – annunciano gli amministratori sulla pagina Facebook del Comune -. Sono 6 negli ultimi tre giorni.

A far scendere ulteriormente gli attuali positivi è la segnalazione dell'errata associazione a Castelpetroso di 3 positivi, uno non più residente da alcuni anni nel nostro comune e altri due senza alcun legame con Castelpetroso. I nostri attuali contagiati sono al momento 50. Giungono buone notizie anche dal Cardarelli, dove non ci sono più nostri compaesani ricoverati.

Visto il quasi azzeramento dei nuovi contagi e preso atto della progressione delle guarigioni, è giusto iniziare a pensare alla riapertura delle scuole. La decisione sarà presa la prossima settimana continuando a monitorare i dati sui contagi che arriveranno. Per ora si è deciso, comunque, per la proroga della chiusura fino al 27 novembre”.

