Capracotta si sveglia sotto la neve: prima 'imbiancata' per la regina dell'alto Molise

Il brusco calo delle temperature delle ultime ore ha portato un assaggio d'inverno in alta quota: caduti circa 10 centrimetri e situazione sotto controllo

CAPRACOTTA. Da ieri sera è ricoperta di un manto bianco che, per un po', fa dimenticare la routine quotidiana cui la pandemia sta costringendo in questo anno così tribolato. Prima neve a Capracotta, come da previsioni meteo. Con il brusco calo delle temperature i fiocchi non si sono fatti attendere in montagna. Un primo assaggio d'inverno - circa 10 centimetri - che, tuttavia, dovrebbe durare solo per questo fine settimana, con le temperature che tenderanno a un graduale rialzo.

