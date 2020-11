Atti vandalici alla 'Colozza', attività sospesa per sanificare locali

Da ieri classe in quarantena per una positività al Covid

CAMPOBASSO. Una classe in quarantena e la sorpresa di questa mattina, con la constatazione di atti vandalici subiti nella notte, con conseguente, necessaria sospensione dell’attività didattica nella giornata di oggi: due notizie, non collegate tra loro, arrivano dall’Istituto Comprensivo ‘Colozza’ di Campobasso. Nella giornata di ieri, il dirigente scolastico Maria Antnietta Rizzo, su comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’Asrem, ha informato genitori, alunni e docenti di un caso di positività al Covid 19 in una classe della scuola media, disponendo per gli alunni la quarantena fino a nuova comunicazione. Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza.

Di stamattina l’altra comunicazione. Ignoti si sarebbero introdotti nell’Istituto e avrebbero danneggiato alcuni spazi del plesso. Nella nota ti parla di ‘atti vandalici’. Al momento sono in corso le verifiche per comprendere meglio quale potrebbe essere stata la dinamica dell’azione dei vandali. La certezza è che la Dirigente scolastica ha dovuto disporre la sospensione dell’attività didattica nella sede centrale, per la scuola media, e nel plesso di via Sant’Antonio dei Lazzari, dove ha sede la Primaria. Non è la prima volta che l'Ic Colozza subisce l'azione dei vandali. L'ultimo episodio risale al maggio di due anni fa, quando era Dierttrice la compianta Angelica Tirone.

La sospensione riguarda la giornata di oggi: i locali dovranno essere sanificati così da consentire il rientro in classe di alunni e docenti.

