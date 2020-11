Telefona a scrocco di una donna: 61enne finisce in carcere per un mese

Vinchiaturo/ L’uomo condannato per sostituzione di persona. Le indagini condotte dai carabinieri di Vinchiaturo

VINCHIATURO. Utilizzando documenti falsi si era sostituito a una donna, stipulando a suo nome un contratto telefonico sfruttato senza sosta a partire dal luglio 2013.

Per questa ragione un 61enne di Vinchiaturo è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di sostituzione di persona, aggravata dal fatto di essersi garantito profitto da un altro reato. L’addebito delle telefonate, naturalmente, era finito a carico dell’ignara vittima, la quale si era subito rivolta ai militari dell’Arma. Partite le indagini, in poco tempo i carabinieri sono riusciti a identificare il responsabile. Nel 2018 la sentenza definitiva del Tribunale di Campobasso, che ha deciso per la condanna a un mese di reclusione.

L’Ufficio di Sorveglianza del capoluogo, il 23 novembre, ha infine rigettato la proposta di applicazione dell’esecuzione della pena presso il domicilio. Nella stessa mattinata, il 61enne è stato così raggiunto dai carabinieri che, dopo le formalità di rito, lo hanno condotto in carcere a Frosinone, dove resterà fino al 26 dicembre prossimo.

