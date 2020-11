Migranti e appalti, 23 persone a processo: rinviati a giudizio anche sindaco e tecnico comunale

Nell’ambito della maxi operazione ‘Welcome to Italy’ che ha toccato Molise, Campania e Lazio

CASSINO. Ventitrè persone rinviate a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Cassino, nell’ambito della maxi inchiesta sull’accoglienza dei migranti ‘Welcome to Italy’, che ha toccato anche la provincia di Isernia.

Il gup ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri Alfredo Mattei e Luciano D’Emmanuele di avviare il processo anche nei confronti del sindaco di Sant’Agapito Giuseppe Di Pilla e del tecnico comunale Salvatore Maddonni accusati, in concorso, di aver proceduto all’assegnazione dell’attuazione del progetto Sprar sul territorio comunale alla cooperativa ‘La Casa di Tom’, in cambio dell’assunzione di tre persone, tra cui stretti familiari, per importi complessivi di 18.896 euro, 32.385 euro e 15.382 euro cadauna.

I reati contestati a vario titolo ai 23 imputati vanno dall’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio, all’estorsione e alla truffa ai danni dello Stato, oltre a frode in pubbliche forniture, abuso d’ufficio, emissione ed utilizzo di fatture false. Reati commessi nell’ambito dell’accoglienza dei migranti.

Il tutto, secondo gli inquirenti, si sarebbe concretizzato con l’affidamento diretto del servizio “senza la preventiva consultazione di almeno cinque operatori economici […] e comunque non rispettando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. Inoltre, è contestato loro il mancato invio e la mancata conservazione della documentazione obbligatoria inerente alle spese sostenute, comprensive di quelle relative al personale, al Servizio Centrale dello Sprar, al fine di consentire i controlli a campione a cura del Servizio medesimo.

L’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla polizia sfociò nell’ottobre 2019 in 18 misure cautelari (non in carcere) e 25 avvisi di garanzia, che colpirono personaggi di spicco quali amministratori, imprenditori e politici di tre regioni (Lazio, Campania e Molise).

La Guardia di Finanza e la polizia acquisì documentazione contabile ed extracontabile che consentì di individuare numerosi comportamenti illeciti nella gestione dei rifugiati, tramite centri Sprar e Centri d’accoglienza straordinari sotto il diretto controllo delle prefetture. Operazioni inesistenti, secondo gli inquirenti, relative all'ottenimento di rimborsi non dovuti, ma anche frode nella fornitura di servizi ai rifugiati e richiesta di rimborso di rette per migranti non più presenti sul territorio nazionale.

Come riferito da Caserta News fu riscontrato che, nel tempo, il sistema di rendicontazione dei costi aveva ricompreso anche spese che con gli immigrati non avevano nulla a che fare, come nel caso di quelle sostenute per l’organizzazione della festa per il diciottesimo compleanno del figlio di un responsabile e confluite nella contabilità del servizio Sprar quale costo sostenuto per la realizzazione di una manifestazione finalizzata all’integrazione dei migranti ospiti. Sempre a carico del servizio Sprar furono poste anche le spese di ristrutturazione della villa, con annesso campo da tennis, di proprietà di un responsabile della cooperativa coinvolta.

Nell’ambito delle varie perquisizioni veniva rilevato lo stato dei luoghi altamente fatiscente con ambienti sporchi e scarafaggi all’interno delle cucine.

